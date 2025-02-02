Galatasaray Morata'yı açıkladı

Galatasaray Kulübü, Milan forması giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın transferi için resmi görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alvaro Morata'yı renklerine bağlıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
32 yaşındaki İspanyol yıldız, öğle saatlerinde İstanbul’da olacak.
6 aylığına kiralanacak Alvaro Morata'nın sözleşmesinde 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun olması bekleniyor.