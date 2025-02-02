Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Morata'yı açıkladı

Galatasaray Morata'yı açıkladı

11:052/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Morata bu sezon çıktığı 25 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.
Morata bu sezon çıktığı 25 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.

Galatasaray Kulübü, Milan forması giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın transferi için resmi görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alvaro Morata'yı renklerine bağlıyor.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.


32 yaşındaki İspanyol yıldız, öğle saatlerinde İstanbul’da olacak.


6 aylığına kiralanacak Alvaro Morata'nın sözleşmesinde 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun olması bekleniyor.











#Galatasaray
#Alvaro Morata
#Milan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı mı? İşte güncel durum