Spor Galatasaray, Morutanın Pisaya kiralandığını açıkladı
TRANSFER

Galatasaray, Morutan'ın Pisa'ya kiralandığını açıkladı

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın sezon sonuna kadar Serie B ekibi Pisa'ya kiralandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, Morutanın Pisaya kiralandığını açıkladı
Olimpiu Morutan

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.

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