Ross'un yerine yerine yerli isim

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, iç yan bağlarından geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Mathias Ross'un devre arasında kontratını dondurma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Ross'un yerine ise Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer etmeyi düşünüyor.
Galatasaray, Yunus Akgün'ü yine Adana Demirspor'a kiralık gönderip, düşük bir bonservis karşılığında Samet'i transfer etmeye çalışacak.
Oliveira bir ay yok
Önceki günkü idmanda sakatlanan Sergio Oliveira'da sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Portekizli futbolcu 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Kamp programı belli oldu
Galatasaray, 8-16 Aralık'ta Antalya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar, burada 10 Aralık'ta Adana Demirspor, 16 Aralık'ta Fransa'nın Toulouse ekibiyle karşılaşacak.