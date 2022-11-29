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Ross'un yerine yerine yerli isim

Galatasaray, sakatlanan savunma oyuncusu Mathias Ross'un yerine Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı transfer etmeyi planlıyor.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray Samet Akaydını transfer edecek mi?
Mathias Ross, Galatasaray formasıyla 2 maça çıktı ve 1 gol attı.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, iç yan bağlarından geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Mathias Ross'un devre arasında kontratını dondurma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Ross'un yerine ise Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer etmeyi düşünüyor.

Galatasaray, Yunus Akgün'ü yine Adana Demirspor'a kiralık gönderip, düşük bir bonservis karşılığında Samet'i transfer etmeye çalışacak.

Samet Akaydın bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve 1 gol attı.
Samet Akaydın bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve 1 gol attı.

Oliveira bir ay yok

Önceki günkü idmanda sakatlanan Sergio Oliveira'da sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Portekizli futbolcu 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Kamp programı belli oldu

Galatasaray, 8-16 Aralık'ta Antalya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar, burada 10 Aralık'ta Adana Demirspor, 16 Aralık'ta Fransa'nın Toulouse ekibiyle karşılaşacak.

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