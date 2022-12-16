ÖZET | Galatasaray-Toulouse: 2-1

Spor

Ford'tan Red Bull iddialarına yorum yok

Audi'nin Formula 1'e girmesi sonrası, birçok ünlü marka hazırlık sürecine girdi. Porsche'tan sonra Ford da spora adım atmak istiyor. Hatta son yıllarda çıkan söylentide, Ford'un F1'e Red Bull ortaklığıyla dahil olacağı söyleniyordu ama Amerika markasının tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.