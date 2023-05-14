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Spor

Galatasaray'da Alex Sandro sesleri

Bu sezon sol bek bölgesinde bir türlü istikrarı yakalayamayan Galatasaray, gelecek sezon Avrupa'da sıkıntı yasamamak için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı takımın Juventus'la kontratı sezon sonu kontratı bitecek olan Alex Sandro ile ilgilendiği öğrenildi.

Haber Merkezi
10:20 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sandro bu sezon 36 maçta 2 asistle oynadı.

Sandro bu sezon 36 maçta 2 asistle oynadı.

Gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yönetimden üst düzey bir sol bek alınmasını istedi. Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; sarı-kırmızılı takım İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Brezilyalı sol beki Alex Sandro'ya talip oldu.


28 milyon euroya transfer olmuştu

Aslan, kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray, yıldız oyuncuyu gelecek sezon için planladıkları proje ve imza parasıyla ikna etmeye çalışacak. 2015'te 28 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Sandro, bu sezon 36 maça çıkarken 2 asiste imza attı.


Galatasaray sıkıntı yaşadı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en büyük sıkıntıyı sol bek bölgesinde yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk'un en çok değişiklik yaptığı bölge burası oldu. Sezona başlanılan Patrick van Aanholt, ara transferde takımdan ayrıldı. Devre arasında kiralanan Sam Adekugbe ise çözüm olamadı. Sağ bek menşeili Dubois, Kazımcan ve Emre Taşdemir de bölgede denendi.











#Galatasaray
#Alex Sandro
#Juventus
28 dakika önce
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