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Spor

Berkan Kutlu milli formayı depremzedeler için bağışladı

Galatasaray'da milli futbolcu Berkan Kutlu depremzedeler için A milli takımda giydiği formasını bağışladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:56 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Berkan Kutlu, 7 kez A milli takımın formasını terletti.

Berkan Kutlu, 7 kez A milli takımın formasını terletti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, spor dünyasından birçok isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü de Dev Müzayede ile iş birliğinde "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışları kabul ediyor.


Sarı-kırmızılı takımın orta sahası Berkan Kutlu, A milli takımda giydiği formasını depremzedeler için bağışladı. Galatasaray sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Berkan Kutlu, milli takım formasını müzayedemizde açık artırma ile satılması amacıyla kulübümüze bağışladı." ifadeleri kullanıldı.



#Galatasaray
#Berkan Kutlu
#Deprem
1 saat önce
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Berkan Kutlu milli formayı depremzedeler için bağışladı
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