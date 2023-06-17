Galatasaray'da gündem sol bek transferi

Galatasaray'da transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı kırmızılı yönetim, Avusturya kampı başlamadan gerekli bölgelere takviye yapmak istiyor.





Galatasaray'ın transferde öncelik verdiği mevkilerden biri sol bek. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon bu bölgede süreklilik sağlayamamıştı.





Yönetim, bu nedenle önemli bir ismi kadroya katarak, sorunu çözmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın sol bek alternatifleri de her geçen gün şekilleniyor.





Sarı kırmızılıların gündeminde; Nuno Tavares, Angelino ve Alex Sandro yer alıyor.





Sezonu Marsilya'da kiralık olarak tamamlayan Tavares, Arsenal'e geri döndü. 23 yaşındaki oyuncunun, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bu nedenle Galatasaray'ın, Tavares için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.

Angelino sezonu Almanya'da tamamladı

Angelino ise geçtiğimiz yaz satın alma opsiyonuyla Hoffenheim'a kiralanmıştı. İspanyol oyuncu, sözleşmesinin bitmesinin ardından Leipzig'e döndü. 26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.





Alex Sandro da Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden biri. Brezilyalı savunmacının, Juventus'taki sözleşmesi normal şartlarda bu yaz sona ermişti. Ancak İtalyan ekibi, 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı.





Sarı kırmızılı yönetim, uygun bir bedelle anlaşma sağlanması durumunda Alex Sandro'yu kadroya katmayı planlıyor.







