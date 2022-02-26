Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da, Domenec Torrent öncülüğünde futbol şubesinde yeni bir yapılanmaya gidiliyor.

Galatasaray'da James Rodriguez sesleri

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takım, transfer çalışmalarına da devam ediyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Avrupa'dan takım aramaya başlayan James Rodriguez'in Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi.

Ayrılmak istiyor

22 Eylül 2021 tarihinde Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan ile anlaşan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan 30 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Kendisini iyi hissettiğini belirten Rodriguez, Avrupa Şampiyonası'nda sahne almak için başka bir takıma transfer olmak istediğini söylemişti.

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Bu sezon 12 karşılaşmada süre alan Kolombiyalı oyuncu, 5 gol ve 5 asistle oynadı. James Rodriguez'in adı Fenerbahçe ile de anlıyordu.

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