Galatasaray'da Osimhen ve Sane'nin ardından o isme özel koleksiyon

Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği milli futbolcu için hazırlanan ürünlerin kısa süre içinde satışa sunulması hedefleniyor.

Takvim'in kulübe yakın kaynaklardan aktardığı bilgilere göre Galatasaray, GS Store aracılığıyla satışa çıkarılacak özel koleksiyon için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Proje kapsamında Barış Alper Yılmaz adına toplam 20 bin adet ürün üretilecek. Hazırlanan ürünlerin tasarım ve üretim sürecinin tamamlanmasının ardından mağazalarda yerini alması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı yönetim daha önce de taraftarın yakından takip ettiği yıldız futbolcular için özel koleksiyonlar hazırlamıştı. Bu kapsamda Victor Osimhen ve Leroy Sane adına çıkarılan sınırlı sayıdaki ürünler önemli ilgi görmüştü.

Barış Alper Yılmaz için planlanan özel koleksiyonun yalnızca ticari bir çalışma olmadığı, aynı zamanda oyuncunun kulüp içindeki değerini ve taraftar nezdindeki karşılığını yansıtan bir proje olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Son dönemde gösterdiği performansla teknik heyetin ve taraftarın en güvendiği isimlerden biri haline gelen milli futbolcu, bu adımla birlikte kulübün marka çalışmalarında da ön plana çıkarılmış olacak.