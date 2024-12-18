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Galatasaray'dan uzun forvet takviyesi: Michael Young'ı transfer etti

Galatasaray'dan uzun forvet takviyesi: Michael Young'ı transfer etti

13:4918/12/2024, Çarşamba
AA
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Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Michael Young.
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Michael Young.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da oynayan 30 yaşındaki ABD'li uzun forvet Michael Young'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türkiye'de Bursaspor forması giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.


Açıklamada, "Tecrübeli oyuncu Michael Young'a 'Sar-kırmızılı renklerimize hoş geldin' diyor, parçalı forması ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." denildi.


Michael Young, geçen sezon Bursaspor formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta 13,1 sayı, 5,9 ribaunt, 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giyen Young, 9,8 sayı, 5,8 ribaunt, 1,7 asist ortalamalarıyla performans sergiledi.


#Basketbol
#Galatasaray
#Michael Young

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