Spor Galatasaray transfer etmek istediği Juan Fernando Quintero kimdir?
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Galatasaray transfer etmek istediği Juan Fernando Quintero kimdir?

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent'i takımın başına getirdi. İspanyol çalıştırıcı ile çıkışa geçmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Kolombiyalı futbolcu Juan Fernando Quintero kadrosuna katmak istiyor. Peki Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Juan Fernando Quintero kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın kadrosuna katmak istediği Juan Fernando Quintero kimdir, kaç yaşında ve nereli?​
Quintero, Shenzhen'da 21 maçta oynadı 1 gol attı, 6 asist yaptı.

Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 27 puan toplayabilen ve zirve yarışının oldukça uzağında kalan Galatasaray hafta içinde teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Bu ayrılığın hemen ardından takımın başına İspanyol teknik adam Domenec Torrent getirildi. Yeni hocanın takıma gelmesiyle eksik ve yetersiz görülen mevkilere transfer yapmak isteyen Galatasaray çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takımın, Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen ile yollarını ayıran ve şu anda boşta olan Kolombiyalı orta saha Juan Fernando Quintero ile ilgilendiği ve menejeri ile görüşmeye başladığı iddia edildi.

Juan Fernando Quintero kimdir?

  • 18 Ocak 1993 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelen Juan Fernando Quintero profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Envigado'da başladı. Sırasıyla Atl. Nacional, Pescara, FC Porto, Rennes, Indep. Medellín, River Plate, Shenzhen takımlarında forma giydi. Kariyerinde 242 maçta forma giyen Juan Fernando Quintero, 31 gol ve 33 asistle oynadı. Son olarak formasını giydiği Çin 1. Lig ekibi Shenzhen'da 21 maçta oynadı 1 gol attı, 6 asist yaptı.

Üç kulüp oyuncuya talip

Öte yandan Arjantin basınında yer alan haberlerde, Galatasaray ve Flamengo'nun 28 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği ve menajeriyle görüştüğü kaydedildi. Aynı zamanda oyuncunun eski takımı River Plate'e yakın olduğu fakat gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

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