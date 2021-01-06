Galatasaraylı eski kaleci Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis'in İtalya'da trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Ameliyat edilen futbol adamının durumunun ciddi olduğu fakat hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Cristoforo Colombo Caddesi üzerinde seyahat eden De Sanctis, trafik kazası geçirdi. İç kanama ve beyin travması kontrolleri yapılan futbol adamı ameliyata alındı. Haberlerde kaburga kemiklerinde kırıklar olan De Sanctis'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği kaydedildi.