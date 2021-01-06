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Galatasaraylı eski kaleci Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı eski kaleci Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi

Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Sanctis, İtalya'nın Roma kentinden trafik kazası geçirdi. Durumu ciddi olan fakat hayati tehlikesi bulunmayan De Sanctis, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Morgan De Sanctis

Morgan De Sanctis

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis'in İtalya'da trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Ameliyat edilen futbol adamının durumunun ciddi olduğu fakat hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Cristoforo Colombo Caddesi üzerinde seyahat eden De Sanctis, trafik kazası geçirdi. İç kanama ve beyin travması kontrolleri yapılan futbol adamı ameliyata alındı. Haberlerde kaburga kemiklerinde kırıklar olan De Sanctis'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği kaydedildi.

  • Morgan De Sanctis 2008-09 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymiş ve sarı-kırmızılı takımla 39 maça çıkmıştı.

Morgan De Sanctis Galatasaray forması giyerken
Morgan De Sanctis Galatasaray forması giyerken

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