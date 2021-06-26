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Danimarka çeyrek finalde

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turu maçında Galler'i 4-0 mağlup eden Danimarka, çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galler-Danimarka maç özeti ve golleri izle
Danimarkalı futbolcuların gol sevinçleri

EURO 2020 son 16 turunda Galler ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Danimarka 4-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Danimarka'ya çeyrek finali getiren golleri 27 ile 48. dakikalarda Kasper Dolberg, 89. dakikada Maehle ve 90+5. dakikada Braithwaite kaydetti. Ayrıca mücadelenin 90. dakikasında Galler'de Harry Wilson kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Danimarka'nın rakibi Hollanda-Çek Cumhuriyeti maçının kazananı olacak.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.

Dolberg'in attığı 1. gol;

Dolberg'in attığı 2. gol;


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