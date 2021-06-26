Danimarka çeyrek finalde

EURO 2020 son 16 turunda Galler ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Danimarka 4-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Danimarka'ya çeyrek finali getiren golleri 27 ile 48. dakikalarda Kasper Dolberg, 89. dakikada Maehle ve 90+5. dakikada Braithwaite kaydetti. Ayrıca mücadelenin 90. dakikasında Galler'de Harry Wilson kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Danimarka'nın rakibi Hollanda-Çek Cumhuriyeti maçının kazananı olacak.
Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.
Dolberg'in attığı 1. gol;
⚽ GOOLL | Danimarka Dolberg'in attığı harika golle 1-0 öne geçti. #EURO2020 #WAL #DEN pic.twitter.com/vbIXHRwy3v
⚽ GOOLL | Danimarka Dolberg'in attığı harika golle 1-0 öne geçti. #EURO2020 #WAL #DEN pic.twitter.com/vbIXHRwy3v— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2021
Dolberg'in attığı 2. gol;
⚽ GOOLL | Dolberg, Galler savunmasının hatasını affetmedi. Şimdi skor 2-0 #EURO2020 #WAL #DEN pic.twitter.com/BpW4F2I5kY
⚽ GOOLL | Dolberg, Galler savunmasının hatasını affetmedi. Şimdi skor 2-0 #EURO2020 #WAL #DEN pic.twitter.com/BpW4F2I5kY— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2021