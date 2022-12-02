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Gana'nın penaltı trajedisi: 2010'un benzerini yaşadılar

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Gana, Uruguay karşısında penaltı kaçırdı. Daha sonra Uruguay bulduğu gollerle devreye 2-0 önde girdi. Gana'nın kaçırdığı penaltı akıllara 2010 Dünya Kupası'nı getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gananın Uruguay karşısında kaçırdığı penaltıyı izle
Rochet'in penaltıyı kurtardığı an.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Gana ile Uruguay'ın H Grubu son maçında karşı karşıya geldiği mücadelede dramatik anlar yaşandı.

Gana, mücadelenin 21. dakikasında Andre Ayew ile penaltı atışından yaralanamadı. Uruguay kalecisi Rochet, penaltıda gole izin vermedi.

Kaçan penaltının ardından Uruguay, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 öne kapattı.

Gana'nın travması: Uruguay'a penaltı atmak


Gana'nın maçta kaçırdığı penaltı, 2010 Dünya Kupası'nda iki takım arasında yaşananları akıllara getirdi.

2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Luis Suarez, Gana'nın maçın son dakikasında ağlara giden topunu eliyle kurtararak kırmızı kart görmüştü. Ardından Gana'da topun başına geçen Asomoah Gyan penaltıyı kaçırmıştı. Uruguay, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren maçta Gana'yı penaltılarda mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Gana'nın Uruguay karşısında kaçırdığı penaltı


Gana-Uruguay (CANLI)
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Gana-Uruguay (CANLI)

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