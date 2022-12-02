Gana'nın penaltı trajedisi: 2010'un benzerini yaşadılar

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Gana ile Uruguay'ın H Grubu son maçında karşı karşıya geldiği mücadelede dramatik anlar yaşandı.
Gana, mücadelenin 21. dakikasında Andre Ayew ile penaltı atışından yaralanamadı. Uruguay kalecisi Rochet, penaltıda gole izin vermedi.
Kaçan penaltının ardından Uruguay, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 öne kapattı.
Gana'nın travması: Uruguay'a penaltı atmak
Gana'nın maçta kaçırdığı penaltı, 2010 Dünya Kupası'nda iki takım arasında yaşananları akıllara getirdi.
2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Luis Suarez, Gana'nın maçın son dakikasında ağlara giden topunu eliyle kurtararak kırmızı kart görmüştü. Ardından Gana'da topun başına geçen Asomoah Gyan penaltıyı kaçırmıştı. Uruguay, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren maçta Gana'yı penaltılarda mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Gana'nın Uruguay karşısında kaçırdığı penaltı
🏆⚽ | Andre Ayew'in penaltı vuruşunu Sergio Rochet çıkardı! pic.twitter.com/mTJd4s0FJs
🏆⚽ | Andre Ayew'in penaltı vuruşunu Sergio Rochet çıkardı! pic.twitter.com/mTJd4s0FJs— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022