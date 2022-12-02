Gana'nın penaltı trajedisi: 2010'un benzerini yaşadılar

Dünya

Fransa'da tren kontrolörlerinin grevi ulaşımı sekteye uğrattı

Tren kontrolörleri topluluğunun çağrısıyla pazartesi sabahına kadar grev kararı alan denetmenler, maaş artışı ile kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep ediyor. Ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, grev nedeniyle 2-5 Aralık tarihlerinde hızlı tren ve şehirler arası her 10 tren seferinden sadece 4'ü gerçekleşecek.