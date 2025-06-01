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Gaziantep FK ligi 7 maçlık galibiyet hasretiyle bitirdi

Gaziantep FK ligi 7 maçlık galibiyet hasretiyle bitirdi

09:561/06/2025, Pazar
AA
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Bünyamin Balat (21) ile Gaziantep FK oyuncusu Maxim (44) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Bünyamin Balat (21) ile Gaziantep FK oyuncusu Maxim (44) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, son 7 maçında galibiyet göremeyerek sezonu kapattı.

Güneydoğu temsilcisi, ligin 31. haftasında taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'a yenildi, Onvo Antalyaspor ile golsüz, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.


Dün, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, böylelikle ligde oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamadı.


Ligde 45 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 45 kez havalandırdı, kalesinde ise 50 gole engel olamadı.



#Süper Lig
#Gaziantep FK
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