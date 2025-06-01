Gaziantep FK ligi 7 maçlık galibiyet hasretiyle bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Bünyamin Balat (21) ile Gaziantep FK oyuncusu Maxim (44) mücadele etti.