Genç oyuncu Cuisance Bayern'de
BUNDESLİGA

Genç oyuncu Cuisance Bayern'de

Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach’ta forma giyen 20 yaşındaki Fransız futbolcu Michael Cuisance’ı renklerine bağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Cuisance, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Cuisance, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa 20 yaş altı takımında da oynayan orta saha oyuncusu Michael Cuisance’ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2023-2024 sezonu sonuna kadar sürecek 5 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcunun büyük potansiyeli olduğunu vurgulayarak, “Michael bizde gelişme sağlayacak. Biz onunla mutlu olacağımıza inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Cuisance da Bayern Münih’e transferinin kendisi için büyük bir adım olduğunu aktararak, “Bayern Münih forması giymeye hazırım ve çok gururluyum. Bavyera ekibinde bazı Fransız oyuncuların bulunması iyi. Bu takıma uyumumu kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Bavyera ekibinin genç futbolcu için yaklaşık 12 milyon euro transfer bedeli ödediği belirtildi.

  • Nancy Akademisinde yetişen Cuisance, 2017’de 250 bin euro bedelle Borussia Mönchengladbach’a transfer edilmiş ve Bundesliga’da 35 maçta forma giymişti.

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