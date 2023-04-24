Giresunspor-Başakşehir maçında ilginç olay: İkinci yarıya çıkmak istemedi

Giresunsporlu futbolcuların maç önündeki görüntüsü.
Giresunspor'un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada ev sahibinin yediği 4 gol sonrasında kaleci Onurcan Piri büyük üzüntü yaşadı. Taraftarların tepkisi sonrasında ikinci yarıya çıkmak istemeyen file bekçisinin yerine Ferhat Kaplan oyuna dahil oldu.
Teknik direktör Hakan Keleş oyuncusunun yaşadığı üzüntü sonrasında futbolcusunun ikinci yarıda sıkıntı yaşamaması adına bu kararı verdi.
Onurcan Piri, 2020 yılından bu yana Giresunspor'da forma giyiyordu. 28 yaşındaki kaleci, bu sezon çıktığı 22 maçta kalesinde 39 gol gördü.