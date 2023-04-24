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Spor

Giresunspor-Başakşehir maçında ilginç olay: İkinci yarıya çıkmak istemedi

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Başakşehir ile oynanan maçın ilk yarısında kalesinde 4 gol gören oyuncu, yaşadığı üzüntü sonrasında ikinci yarıda forma giymek istemedi.

18:50 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Giresunsporlu futbolcuların maç önündeki görüntüsü.

Giresunsporlu futbolcuların maç önündeki görüntüsü.

Giresunspor'un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada ev sahibinin yediği 4 gol sonrasında kaleci Onurcan Piri büyük üzüntü yaşadı. Taraftarların tepkisi sonrasında ikinci yarıya çıkmak istemeyen file bekçisinin yerine Ferhat Kaplan oyuna dahil oldu.

Teknik direktör Hakan Keleş oyuncusunun yaşadığı üzüntü sonrasında futbolcusunun ikinci yarıda sıkıntı yaşamaması adına bu kararı verdi.

Onurcan Piri, 2020 yılından bu yana Giresunspor'da forma giyiyordu. 28 yaşındaki kaleci, bu sezon çıktığı 22 maçta kalesinde 39 gol gördü.


#Giresunspor
#Başakşehir
#Onurcan Piri
2 saat önce
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