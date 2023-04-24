Giresunspor-Başakşehir maçında ilginç olay: İkinci yarıya çıkmak istemedi

Giresunspor'un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada ev sahibinin yediği 4 gol sonrasında kaleci Onurcan Piri büyük üzüntü yaşadı. Taraftarların tepkisi sonrasında ikinci yarıya çıkmak istemeyen file bekçisinin yerine Ferhat Kaplan oyuna dahil oldu.