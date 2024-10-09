Giresunspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı sürüyor. Dün kupada toplamda 3 maç oynandı. Kilis Belediyespor evinde Balıkesirspor’u 2-0, Kırıkkale FK deplasmanda Zonguldak Spor FK’yı 4-2 mağlup etti. Fethiyespor - Düzcespor maçı ise 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında Fethiyespor Düzcespor’a üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi. Bugün ise kupada toplamda 23 maç oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte detaylar.