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Giresunspor - Viranşehir Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 2. tur

Giresunspor - Viranşehir Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 2. tur

16:499/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Giresun evinde Viranşehir Belediyespor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Giresun evinde Viranşehir Belediyespor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Giresun evinde Viranşehir Belediyespor’u konuk ediyor. Bugün saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Giresunspor - Viranşehir Belediyespor maçını canlı izlemek ve canlı skor ekranına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

Giresunspor, Türkiye Kupası 2. turda evinde Viranşehir Belediyespor ile karşılaşıyor. Çotanak Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Giresunspor - Viranşehir Belediyespor canlı izlemek linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİRESUNSPOR - VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR CANLI İZLE

Giresunspor - Viranşehir Belediyespor maçını canlı izlemek için

GİRESUNSPOR - VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI



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#ZTK
#Ziraat Türkiye Kupası
#Viranşehir Belediyespor

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