Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Giresun evinde Viranşehir Belediyespor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Giresun evinde Viranşehir Belediyespor’u konuk ediyor. Bugün saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Giresunspor - Viranşehir Belediyespor maçını canlı izlemek ve canlı skor ekranına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
Giresunspor, Türkiye Kupası 2. turda evinde Viranşehir Belediyespor ile karşılaşıyor. Çotanak Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Giresunspor - Viranşehir Belediyespor canlı izlemek linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
GİRESUNSPOR - VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR CANLI İZLE
GİRESUNSPOR - VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR CANLI İZLE
GİRESUNSPOR - VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR CANLI SKOR
GİRESUNSPOR - VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR CANLI SKOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
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