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Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

09:429/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı sürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı sürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı sürüyor. Dün kupada toplamda 3 maç oynandı. Kilis Belediyespor evinde Balıkesirspor’u 2-0, Kırıkkale FK deplasmanda Zonguldak Spor FK’yı 4-2 mağlup etti. Fethiyespor - Düzcespor maçı ise 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında Fethiyespor Düzcespor’a üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi. Bugün ise kupada toplamda 23 maç oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı bugün oynanacak 23 maç ile devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur günün maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

13:00 Artvin Hopaspor v Belediye Derincespor

13:00 23 Elazığ Futbol Kulübü v Polatlı 1926 Spor

13:00 Adıyaman FK v Afyonspor Kulübü

13:30 Ağrı 1970 Spor v Arnavutköy Belediye

14:00 Karabük İdmanyurdu Spor v Bursa Nilüfer FK

14:00 Bayburt Özel İdare Spor v Bergama Sportif FAŞ

14:00 Etimesgut Belediyespor v Şırnak Petrolspor

14:00 Ergene Velimeşe v Çankaya SK

14:00 Niğde Belediyesi Spor v 68 Aksaray Belediyespor

14:00 K.Çekmece Sinopspor v Altınordu

14:00 Muğlaspor v Sarıyer

14:00 Beykoz İshaklıspor v Mardin 1969 Spor

14:00 Kahramanmaraşspor v Çorluspor 1947

14:00 Fatsa Belediyespor v Silifke Belediye Spor

14:00 Beykoz Anadolu v Tire 2021 FK

14:00 Nazilli Belediyespor v Somaspor

14:00 Amasyaspor Futbol Kulübü v Bucak Bld.Oğuzhanspor

14:00 Ankara Demirspor v Mazıdağı Fosfat SK

14:00 Bitlis Özgüzeldere v Kelkit Hürriyet SK

14:00 Yozgat Bld.Bozokspor v Kırklarelispor

14:00 Çayelispor v Yeşil Yalova FK

15:00 Altay v Karaman Futbol Kulübü

19:00 Giresunspor v Viranşehir Belediyespor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR TOPLU SONUÇLAR



#Ziraat Türkiye Kupası
#2. tur
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