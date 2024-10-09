Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı sürüyor. Dün kupada toplamda 3 maç oynandı. Kilis Belediyespor evinde Balıkesirspor’u 2-0, Kırıkkale FK deplasmanda Zonguldak Spor FK’yı 4-2 mağlup etti. Fethiyespor - Düzcespor maçı ise 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında Fethiyespor Düzcespor’a üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi. Bugün ise kupada toplamda 23 maç oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı bugün oynanacak 23 maç ile devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur günün maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
13:00 Artvin Hopaspor v Belediye Derincespor
13:00 23 Elazığ Futbol Kulübü v Polatlı 1926 Spor
13:00 Adıyaman FK v Afyonspor Kulübü
13:30 Ağrı 1970 Spor v Arnavutköy Belediye
14:00 Karabük İdmanyurdu Spor v Bursa Nilüfer FK
14:00 Bayburt Özel İdare Spor v Bergama Sportif FAŞ
14:00 Etimesgut Belediyespor v Şırnak Petrolspor
14:00 Ergene Velimeşe v Çankaya SK
14:00 Niğde Belediyesi Spor v 68 Aksaray Belediyespor
14:00 K.Çekmece Sinopspor v Altınordu
14:00 Muğlaspor v Sarıyer
14:00 Beykoz İshaklıspor v Mardin 1969 Spor
14:00 Kahramanmaraşspor v Çorluspor 1947
14:00 Fatsa Belediyespor v Silifke Belediye Spor
14:00 Beykoz Anadolu v Tire 2021 FK
14:00 Nazilli Belediyespor v Somaspor
14:00 Amasyaspor Futbol Kulübü v Bucak Bld.Oğuzhanspor
14:00 Ankara Demirspor v Mazıdağı Fosfat SK
14:00 Bitlis Özgüzeldere v Kelkit Hürriyet SK
14:00 Yozgat Bld.Bozokspor v Kırklarelispor
14:00 Çayelispor v Yeşil Yalova FK
15:00 Altay v Karaman Futbol Kulübü
19:00 Giresunspor v Viranşehir Belediyespor