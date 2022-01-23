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Gol düellosunda son sözü Ömer Toprak söyledi

Almanya'da oynanan Paderborn-Werder Bremen maçı nefesleri kesildi. 7 golün atıldığı mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren isim milli futbolcu Ömer Toprak oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gol düellosunda son sözü Ömer Toprak söyledi
Ömer Toprak'ın golü

Bundesliga 2'de Paderborn, sahasında Werder Bremen'i ağırladı.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada 3-1 geriye düşen konuk takım, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 4-3 kazandı.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golü 86. dakikada Ömer Toprak kaydetti.

Maçta iki takımın da birer jeneriklik golü VAR uyarısıyla iptal edildi.

Werder Bremen, bu galibiyetin ardından puanını 35'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Paderborn ise 30 puanda kaldı.


İşte nefes kesen Paderborn-Werder Bremen maçının özeti:

Maçta iptal edilen goller:

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