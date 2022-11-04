Gümüşhanesporlu futbolcular organlarını bağışladı

TFF 3.Lig, 3. grupta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü futbolcuları ve yönetimi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için organ bağışı ön protokolü imzaladı.

"Herkesi organ bağışına davet ediyorum"

Bütün vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet eden Gümüşhanesporlu futbolcu Abdurrahman İlkyaz, “Organ bağışının sadece beyin ölümü gerçekleşmeden önce yapılabildiğini öğrendik. Biz ölebiliriz ama bizden sonrakilere yardımcı olmamız gerekiyor. Biz duyarlı insanlar olarak bazı şeyleri kaybedebiliriz ama insanlara umut olabiliriz. Başka insanları ve başka aileleri sevindirebiliriz herkesi organ bağışına davet ediyorum” dedi.