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Gümüşhanesporlu futbolcular organlarını bağışladı

Gümüşhanespor'un yönetim kurulu ve futbolcuları, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla organlarını bağışladı. Gümüşhanesporlu futbolcu

Abdurrahman İlkyaz da herkesi duyarlı olmaya davet ederek, "Organ bağışının sadece beyin ölümü gerçekleşmeden önce yapılabildiğini öğrendik. Biz ölebiliriz ama bizden sonrakilere yardımcı olmamız gerekiyor. Biz duyarlı insanlar olarak bazı şeyleri kaybedebiliriz ama insanlara umut olabiliriz." mesajını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gümüşhanesporlu futbolcular organlarını bağışladı
Gümüşhanesporlu futbolcular

TFF 3.Lig, 3. grupta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü futbolcuları ve yönetimi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için organ bağışı ön protokolü imzaladı.

"Herkesi organ bağışına davet ediyorum"

Bütün vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet eden Gümüşhanesporlu futbolcu Abdurrahman İlkyaz, “Organ bağışının sadece beyin ölümü gerçekleşmeden önce yapılabildiğini öğrendik. Biz ölebiliriz ama bizden sonrakilere yardımcı olmamız gerekiyor. Biz duyarlı insanlar olarak bazı şeyleri kaybedebiliriz ama insanlara umut olabiliriz. Başka insanları ve başka aileleri sevindirebiliriz herkesi organ bağışına davet ediyorum” dedi.

Abdurrahman İlkyaz
İHA
Abdurrahman İlkyaz
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