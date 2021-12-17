GZT Giresunspor evinde hata yapmadı: Karadeniz ekibi son 5 maçta 4 galibiyete ulaştı

Süper Lig’in 17. haftasında GZT Giresunspor, Altay’ı sahasında konuk etti. Karşılaşma GZT Giresunspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar;
8. dakikada Hayrullah’ın ara pasını alan Diabate’nin vuruşu kaleciden döndü. Seken topu defans uzaklaştırdı.
9. dakikada Diarra’nın defansın arkasına attığı topu Shapi ağlara yolladı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyonda Shapi’nin topa elle müdahale ettiğine hükmederek golü iptal etti.
18. dakikada defansın arakasında sarkan Aziz Behich’in ceza sahasına ortasında topu Shapi boş kale yerine dışarı attı.
GOL!
- 31. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi’nin ceza alanı sol çaprazından vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
54. dakikada Traore’nin vuruşunu ceza sahası içinde kontrol eden Diabate topu ağlara yolladı. Ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi.
GOL!
- 61. dakikada Giresunspor atağında Diarra’nın defans arkasına attığı topu Balde ağlara gönderdi. 2-0
GOL!
- 71. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi, rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
😅 Diabate ve takım arkadaşlarının üçüncü golden sonraki sevinci! #Seviyoruzİşte #GRSvALT pic.twitter.com/mQaBi5e8ya
😅 Diabate ve takım arkadaşlarının üçüncü golden sonraki sevinci! #Seviyoruzİşte #GRSvALT pic.twitter.com/mQaBi5e8ya— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 17, 2021
GOL!
- 81. dakikada gelişen Altay atağında sağ kanatta Kappel’in ortasına Poco kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. 3-1
90+4. dakikada Giresunspor ceza alanı içinde oluşan karambolde Doukara’nın eline çarpan topu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Penaltının başına geçen Paixao’nun vuruşunu kaleci Okan kurtardı.
GZT Giresunspor, Altay'ı 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 4 galibiyete ulaştı
⚽ 31’ Suleymanov
⚽ 61’ Balde
⚽ 72’ Diabate (P)
⚽ 81’ Poko
❌ 90+6’ Paixao (P) pic.twitter.com/qC9SSurn12
GZT Giresunspor, Altay'ı 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 4 galibiyete ulaştı