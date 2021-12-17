GZT Giresunspor evinde hata yapmadı: Karadeniz ekibi son 5 maçta 4 galibiyete ulaştı

Suudi Arabistan'da Aboubakar'dan harika gol: Adeta ipe dizdi

Suudi Arabistan Pro Lig'inde Al Hilal ve Al Nassr karşı karşıya geldi. Eski Beşiktaşlı Aboubakar ve Taliscalı Al Nassr'ı konuk eden Al Hilal, sahadan 0-2 mağlup ayrıldı.



Al Nassr'da 40. dakikada Aboubakar ve 90. dakikada Talisca'nın attığı goller takıma galibiyeti getirdi. Maçta Aboubakar'ın attığı şık gol ise ülkede günün konusu oldu.