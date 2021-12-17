Spor GZT Giresunspor evinde hata yapmadı Karadeniz ekibi son 5 maçta 4 galibiyete ulaştı
FUTBOL FUTBOL

GZT Giresunspor evinde hata yapmadı: Karadeniz ekibi son 5 maçta 4 galibiyete ulaştı

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, Altay'ı kendi evinde 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu galibiyetle ligdeki son 5 maçta 4. galibiyetini elde etmiş oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor evinde hata yapmadı: Karadeniz ekibi son 5 maçta 4 galibiyete ulaştı
GZT Giresunsporlu futbolcuların sevinci.

Süper Lig’in 17. haftasında GZT Giresunspor, Altay’ı sahasında konuk etti. Karşılaşma GZT Giresunspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar;

8. dakikada Hayrullah’ın ara pasını alan Diabate’nin vuruşu kaleciden döndü. Seken topu defans uzaklaştırdı.

9. dakikada Diarra’nın defansın arkasına attığı topu Shapi ağlara yolladı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyonda Shapi’nin topa elle müdahale ettiğine hükmederek golü iptal etti.

18. dakikada defansın arakasında sarkan Aziz Behich’in ceza sahasına ortasında topu Shapi boş kale yerine dışarı attı.

GOL!

  • 31. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi’nin ceza alanı sol çaprazından vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

54. dakikada Traore’nin vuruşunu ceza sahası içinde kontrol eden Diabate topu ağlara yolladı. Ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi.

GOL!

  • 61. dakikada Giresunspor atağında Diarra’nın defans arkasına attığı topu Balde ağlara gönderdi. 2-0

GOL!

  • 71. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi, rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

GOL!

  • 81. dakikada gelişen Altay atağında sağ kanatta Kappel’in ortasına Poco kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. 3-1

90+4. dakikada Giresunspor ceza alanı içinde oluşan karambolde Doukara’nın eline çarpan topu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Penaltının başına geçen Paixao’nun vuruşunu kaleci Okan kurtardı.
Otomobil ikiye bölündü

Otomobil ikiye bölündü

Seyir halinde tekerleği kopunca ortalık savaş alanına döndü.
Süper Lige yakıştılar: Son 5 maçta 4 galibiyet

Süper Lig'e yakıştılar:
Son 5 maçta 4 galibiyet

​GZT Giresunspor, Süper Lig'de aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
İsrail basını ABD söz verdi diyerek duyurdu: Savaş halinde altyapımızı inşa edecekler

Sağlık Bakanlığı: Böyle bir durum söz konusu değildir.

​Türkiye'nin 17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Milli takımını değiştirdi

Milli takımını değiştirdi

​F. Bahçeli futbolcu, Afrika Kupası'nda tarihe geçecek.

Balkanlar üzerinden geliyor, eksi 20 dereceleri görebiliriz.

​Merkez Bankası dövizdeki sağlıksız fiyat oluşumları sonrası harekete geçti.
'Bu parayı <br>bir senede ödeyemem​'

'Bu parayı
bir senede ödeyemem​'

​Çantasından 9 bin dolar çalındı: Ruhu bile duymadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.