Haaland sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Manchester City forması giyen Erling Haaland, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Norveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçen hafta sonu Manchester City ile Burnley arasında oynanan İngiltere Federasyon Kupası maçında kasıklarından sakatlanan Haaland'ın, milli takım kampında sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Ağrıları devam eden futbolcu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Norveç'in, 25 Mart Cumartesi günü İspanya ve 28 Mart Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Kadrodan çıkarılan 22 yaşındaki forvetin tedavisine İngiltere'de devam edilecek.