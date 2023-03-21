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Spor

Haaland sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen yıldız futbolcu Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

13:15 . 21/03/2023 Salı
AA
Haaland Norveç Milli Takımı'nda 23 karşılaşmada 21 gole imza attı.

Haaland Norveç Milli Takımı'nda 23 karşılaşmada 21 gole imza attı.

Manchester City forması giyen Erling Haaland, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Norveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçen hafta sonu Manchester City ile Burnley arasında oynanan İngiltere Federasyon Kupası maçında kasıklarından sakatlanan Haaland'ın, milli takım kampında sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.


Maçlarda forma giyemeyecek

Ağrıları devam eden futbolcu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Norveç'in, 25 Mart Cumartesi günü İspanya ve 28 Mart Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Kadrodan çıkarılan 22 yaşındaki forvetin tedavisine İngiltere'de devam edilecek.


Sezon başında transfer olduğu Manchester City formasıyla kariyerinde büyük çıkışa geçen Haaland, tüm kulvarlarda 37 maçta 42 kez rakip ağları sarstı. Genç futbolcu, Norveç Milli Takımı'nda ise 23 karşılaşmada 21 gole imza attı.


#Haaland
#norveç
#Manchester City
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