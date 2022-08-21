Spor Haji Wright takımını sırtlıyor
FUTBOL FUTBOL

Haji Wright takımını sırtlıyor

Antalyaspor'da ABD'li santrfor Haji Wright, geçen sezon gösterdiği performansa kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Trabzonspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran genç oyuncu, bu sezonki gol sayısını 3'e yükselti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Haji Wrightın performansı: Kaç gol attı, kaç asist yaptı?
Haji Wright'ın gol sevinci

Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup ederek bu sezon evinde ilk galibiyetini elde etti. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, bordo-mavili ekip de haftayı 6 puanla tamamladı.

Kırmızı-beyazlıların gollerini Fernando Martins, Haji Wright (2) ve Gökdeniz Bayrakdar (2) kaydetti. Akdeniz ekibinin aldığı galibiyetin en büyük mimarı ABD'li oyuncu Haji Wright oldu.

Trabzonspor'un gündemindeydi

24 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunduğu Antalyaspor'da gösterdiği performansla Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye'den birçok takımın transfer listesine girmişti.

Uzun uğraş sonucu tekrar kırmızı-beyazlı ekip ile anlaşan ve 3 yıllık sözleşme imzalayan Wright, sezona da etkili başladı.

3 maçta 3 gol 1 asist

Geçtiğimiz sezon toplamda 35 kez giydiği Antalyaspor formasıyla 15 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Haji Wright, bu sezon ligde oynanan 3 maçta 3 gol ve 1 asiste imza attı.

Wright, transfer listesinde bulunduğu Trabzonspor'a karşı oynanan maçta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederken, sonradan oyuna giren Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golün de asistine imza attı.

Genç oyuncu, geçen hafta deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan Ümraniyespor maçında takımının tek golüne imza atarak galibiyeti getirmişti.

"Genç yaşta Dünya Kupası'na gitmek istiyorum"

Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Haji Wright, çok önemli bir takıma karşı oynadıklarını ve galibiyet aldıklarını ifade etti.

Wright, "Zorlu bir rakibe karşı 2-0 öne geçmemize rağmen iyi bir oyun ortaya koyduk. Gollerimle takıma katkı vermeye ve en çok mücadele eden oyuncu olmaya çalışıyorum. Katar'da oynanacak Dünya Kupası'na bu genç yaşımda gitmek istiyorum" dedi.

ÖZET | Antalyaspor - Trabzonspor: 5-2
SPOR
ÖZET | Antalyaspor - Trabzonspor: 5-2

Karavan üreticileri sipariş yetiştiremiyor

Karavan üreticileri sipariş yetiştiremiyor

​Satış patlaması yaşanıyor.
Diyarbakır mozzarellası yiyeceğiz

Diyarbakır mozzarellası yiyeceğiz

​Patent başvurusu yapıldı.
Savaşta yeni perde

Savaşta yeni perde

​Moskova'da Putin'in dostuna suikast.
PKK sığınacak yer arıyor

PKK sığınacak yer arıyor

​Ölüm korkusu sardı.
Avrupa'nın en ucuz doğal gazı Türkiye'de

Avrupa'nın en ucuz doğal gazı Türkiye'de

​Acil durum planına geçtiler.
YÖK'ten tartışmalı Ezher kararı

YÖK'ten tartışmalı Ezher kararı

​Şartlı denklik geri döndü.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.
6'lı masa ortak aday çıkaracak

6'lı masa ortak aday çıkaracak

​İkinci tur 2 Ekim'de olacak.

Otoda tatlı rekabet

Otoda tatlı rekabet

​7 ayda 7,3 milyar dolar kazandı.

Beşiktaş farklı kazandı

Beşiktaş farklı kazandı

Siyah beyazlılar evinde Karagümrük'e 4 gol attı.
İki kente sel uyarısı

İki kente sel uyarısı

​Meteorolojiden tedbir çağrısı: Kuvvetli olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.