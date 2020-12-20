SERİE A

Hakan Çalhanoğlu Milan'ı Serie A tarihine geçirdi: Maç başlar başlamaz asist yaptı

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da tarihe geçen bir asiste imza attı. Sassuolo ile oynanan karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından topu rakip kaleye sürmeye başlayan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Leao'ya asist yaptı ve Milan 6.2 saniye ile Serie A tarihinin en erken golüne imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu, Serie A tarihinin en erken asistini yapan futbolcu oldu.

Hakan Çalhanoğlu, Serie A tarihinin en erken asistini yapan futbolcu oldu.

Fotoğraf: JENNIFER LORENZINI

Milan'ın Sassuolo ile oynadığı maçın başlama düdüğü çalar çalmaz Hakan Çalhanoğlu topu rakip kaleye sürmeye başladı. Sassuololu futbolcuların kısa süreli bir şok yaşadığı bu anlarda Çalhanoğlu, takım arkadaşı Leao'ya asist yaptı ve Brezilyalı futbolcu golünü attı.

6.2 saniyede gerçekleşen bu gol, İtalya Serie A'nın en erken golü olarak tarihe geçti. Golü atan Leao olurken bu tarihi golün asisti de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

İşte Serie A tarihine geçen o gol;

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