SERİE A

Hakan Çalhanoğlu Milan’ı yarı finale taşıdı

Milan, İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Torino’yu uzatmalarda 4-2 mağlup ederek tur atlarken, Milano ekibinde sonradan oyuna dahil olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 2 gol atarak takımına turu getiren isim oldu.

Haber Merkezi İHA
Hakan Çalhanoğlu attığı 2 golle, takımının bir üst tura çıkmasını sağladı.

Hakan Çalhanoğlu attığı 2 golle, takımının bir üst tura çıkmasını sağladı.

Fotoğraf: IHA

İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Milan evinde karşılaştığı Torino’yu uzatmalarda 4-2’lik skorla mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Milan’da forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise maçta 2 kez rakip fileleri havalandırarak, Milano temsilcisine turun gelmesinde büyük pay sahibi oldu.

Maçta gol perdesini Milanlı Bonaventura 12. dakikada açarken, 34 ve 71’de Brener durumu 2-1’e getirdi. 82’de Krunic’in yerine oyuna giren Hakan, 90 1. dakikada kaydettiği gol ile takımını elenmekten kurtardı ve maçın uzatmalara gitmesini sağladı. Uzatmanın 106. dakikasında tekrar sahneye çıkan milli futbolcu, skoru 3-2’ye getirdi. 25 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı yaklaşık 30 dakika içerisinde attığı 2 gol ve sergilediği etkili performans ile takımını sırtlarken, 108. dakikada Ibrahimovic mücadelede takımının 4. golüne imza atarak, perdeyi kapatan isim oldu.

  • Yarı finale yükselen Milan, bu turda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan maçlar, 12 Şubat ve 4 Mart tarihlerinde oynanacak.

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