Hakan Çalhanoğlu Milan’ı yarı finale taşıdı

İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Milan evinde karşılaştığı Torino’yu uzatmalarda 4-2’lik skorla mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Milan’da forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise maçta 2 kez rakip fileleri havalandırarak, Milano temsilcisine turun gelmesinde büyük pay sahibi oldu.
Maçta gol perdesini Milanlı Bonaventura 12. dakikada açarken, 34 ve 71’de Brener durumu 2-1’e getirdi. 82’de Krunic’in yerine oyuna giren Hakan, 90 1. dakikada kaydettiği gol ile takımını elenmekten kurtardı ve maçın uzatmalara gitmesini sağladı. Uzatmanın 106. dakikasında tekrar sahneye çıkan milli futbolcu, skoru 3-2’ye getirdi. 25 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı yaklaşık 30 dakika içerisinde attığı 2 gol ve sergilediği etkili performans ile takımını sırtlarken, 108. dakikada Ibrahimovic mücadelede takımının 4. golüne imza atarak, perdeyi kapatan isim oldu.
- Yarı finale yükselen Milan, bu turda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan maçlar, 12 Şubat ve 4 Mart tarihlerinde oynanacak.
İtalya Kupası Çeyrek Finali maçında Milan, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun son dakikalarda attığı harika golle Torino karşısında skora dengeyi getirdi. pic.twitter.com/0du56PTfzw
İtalya Kupası Çeyrek Finali maçında Milan, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun son dakikalarda attığı harika golle Torino karşısında skora dengeyi getirdi. pic.twitter.com/0du56PTfzw— TRT Spor (@trtspor) January 28, 2020
🇹🇷San Siro'da Çalhanoğlu sesleri...
Milan, milli futbolcumuzun attığı şahane golle Torino karşısında 3-2 öne geçti. pic.twitter.com/TbEYzQ77kH
🇹🇷San Siro'da Çalhanoğlu sesleri...
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