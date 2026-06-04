Fenerbahçe başkan aday adayı Hakan Safi'nin seçim çalışmaları kapsamında duyurmayı planladığı ikinci transfer hamlesi belli oldu.
Fenerbahçe'de yaklaşan seçim süreci öncesinde transfer iddiaları gündemi hareketlendirmeye devam ediyor.
Dün kongre üyeleriyle bir araya gelen başkan aday adayı Hakan Safi'nin açıklamaya hazırlandığı ikinci transferin Hakan Çalhanoğlu olduğu öne sürüldü.
Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Safi, Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardı. Safi, söz konusu transferi bugün ya da yarın resmi olarak açıklayacak.
32 yaşındaki yıldız orta sahanın Inter ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Çalhanoğlu, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 30 karşılaşmaya çıkarken 12 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi.