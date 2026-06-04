Dün kongre üyeleriyle bir araya gelen başkan aday adayı Hakan Safi'nin açıklamaya hazırlandığı ikinci transferin Hakan Çalhanoğlu olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Safi, Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardı. Safi, söz konusu transferi bugün ya da yarın resmi olarak açıklayacak.