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Hakim Ziyech Bodrum FK maçında inanılmaz kaçırdı: Boş kaleye atamadı (VİDEO)

Hakim Ziyech Bodrum FK maçında inanılmaz kaçırdı: Boş kaleye atamadı (VİDEO)

20:4023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ziyech fırsatı değerlendiremedi.
Ziyech fırsatı değerlendiremedi.

Galatasaraylı Hakim Ziyech, Bodrum FK maçının 65. dakikasında kaçırdığı gol pozisyonuyla karşılaşmaya damga vurdu. Boş kaleyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Faslı futbolcu, topu üstten dışarı yolladı. Ziyech'in pozisyonuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.


Sarı-kırmızılılarda maçın ikinci dakikasında Faslı futbolcu Hakim Ziyech, kaçırdığı gol pozisyonuyla karşılaşmaya damga vurdu.


65'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in pasıyla topla buluşan Hakim Ziyech, boş kaleyle karşı karşıyayken topu üstten auta attı.


HAKİM ZİYECH'İN KAÇIRDIĞI GOL POZİSYONU:






#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Bodrum FK

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