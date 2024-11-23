Galatasaray, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılarda maçın ikinci dakikasında Faslı futbolcu Hakim Ziyech, kaçırdığı gol pozisyonuyla karşılaşmaya damga vurdu.
65'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in pasıyla topla buluşan Hakim Ziyech, boş kaleyle karşı karşıyayken topu üstten auta attı.
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