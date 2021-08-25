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Helsinki-Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda? Vitor Pereira ilk 11'i belirledi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Helsinki ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı Kadıköy'de Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Helsinki'yi eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Peki Helsinki-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe'nin Helsinki maçı muhtemel 11'i nasıl olacak? Detayları haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? Vitor Pereira ilk 11i belirledi
Fenerbahçe, Helsinki maçını Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle kazandı.

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında, Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 yendiği Helsinki ile Finlandiya'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleden alınacak beraberlikler ve sarı-lacivertlilerin galibiyetinde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Helsinki-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

  • UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Helsinki, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Helsinki-Fenerbahçe mücadelesi 26 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve TV8'den canlı olarak şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Fenerbahçe, Avrupa'da 232. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 232. kez boy gösterecek.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 231 karşılaşmada 85 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 285 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 18. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 18. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 20 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

Son 6 deplasmanda kazanamadı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı son 6 müsabakada galip gelemedi. Bu kulvarda deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda Vardar'a, Benfica'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Trnava'ya ve Zenit'e yenilen Fenerbahçe, Anderlecht ile de berabere kaldı. Avrupa kupalarında dış sahada 116 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 217 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Helsinki maçı muhtemel 11'i

  • Altay, Tisserand, Szalai, Serdar, Ferdi, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia
Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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