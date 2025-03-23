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Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Alperen Şengün'ü ziyaret etti

Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Alperen Şengün'ü ziyaret etti

11:4923/03/2025, Pazar
AA
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Kerem Tunçeri, Alperen Şengün, Hidayet Türkoğlu (soldan sağa)
Kerem Tunçeri, Alperen Şengün, Hidayet Türkoğlu (soldan sağa)

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün ile bir araya geldi.

TBF'nin açıklamasına göre başkan Hidayet Türkoğlu, başkanvekili Harun Erdenay ile yönetim kurulu üyeleri Kerem Tunçeri ve Onur Atakay, Kaseya Center'daki Houston Rockets-Miami Heat müsabakasını izledi.


A Milli Basketbol Takımı ile yaz aylarında FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Alperen Şengün, takımının Miami Heat'i 102-98 yendiği karşılaşmada 8 sayı, 10 ribauntluk performans sergiledi.



#Hidayet Türkoğlu
#Houston Rockets
#TBF
#Türkiye Basketbol Federasyonu
#Alperen Şengün

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