Hirving Lozano'nun kardeşi Mauricio Lozano İstanbulspor ile anlaştı: Galatasaray beğenmedi

Hirving Lozano'nun kardeşi Mauricio Lozano, Galatasaray ile deneme antrenmanlarına çıkmak için İstanbul'a gelmişti.

Daha önce ESPN'e açıklamalarda bulunan Lozano, Galatasaray'ın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ayrıca sarı-kırmızılıların yanı sıra İstanbul'dan iki kulüp ve Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu söylemişti.

Galatasaray'da beğenilmedi

Fakat 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan olumlu rapor alamadı. İstanbul'dan iki kulüple daha görüşmelerini sürdüren Mauricio Lozano, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile anlaşma sağladı.

Genç oyuncu İstanbulspor forması giymiş olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.