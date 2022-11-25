Hollanda-Ekvador: 1-1

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador karşı karşıya geldi. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Portakallar, 6. dakikada Cody Gakpo ile öne geçti. Güney Amerika temsilcisi bu gole 49. dakikada Enner Valencia ile cevap verdi.

Turnuvanın en golcüsü Valencia

Turnuvada toplam 3 kez fileleri havalandıran Fenerbahçeli Valencia, an itibarıyla 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu.

Valencia sakatlandı

Valencia, maçın 89. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sedye ile oyundan çıktı.

Weghorst süre aldı

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Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, maçın 79. dakikasında oyuna dahil oldu.

Katar veda etti

1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin arından Hollanda ve Ekvador, puanlarını 4'e yükseltti.

Bu sonuçla grupta puanı bulunmayan ev sahibi Katar, turnuvaya veda eden ilk takım oldu.

Hollanda'nın A Grubu üçüncü maçındaki rakibi Katar olacak. Ekvador ise Senegal ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 29 Kasım Salı günü oynanacak.

Hollanda-Ekvador maç özeti:





SPOR Katar-Senegal: 1-3



