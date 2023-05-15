Feyenoord'un şampiyonluk kupasını kaptan Orkun Kökçü kaldırdı.
Hollanda Eredivisie'nin 32. haftasında milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kaptanlığını yaptığı Feyenoord, Go Ahead Eagles'i 3-0 yendi ve bitime 2 hafta kala toplamda 16. şampiyonluğunu ilan etti.
Feyenoord'un gollerini; 15. dakikada Oussama Idrissi, 18'de Santiago Gimenez ve 54'de Igor Paixao kaydetti. Feyenoord kaptanı Orkun, 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Bu arada Groningen-Ajax maçı 6. dakikada ev sahibi taraftarlar tribünleri ateşe verince yarıda kaldı.