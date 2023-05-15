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Spor

Hollanda'da şampiyon Feyenoord

Hollanda Ligi Eredivisie'de Feyenoord, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:51 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Feyenoord'un şampiyonluk kupasını kaptan Orkun Kökçü kaldırdı.

Feyenoord'un şampiyonluk kupasını kaptan Orkun Kökçü kaldırdı.

Hollanda Eredivisie'nin 32. haftasında milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kaptanlığını yaptığı Feyenoord, Go Ahead Eagles'i 3-0 yendi ve bitime 2 hafta kala toplamda 16. şampiyonluğunu ilan etti.



Feyenoord'un gollerini; 15. dakikada Oussama Idrissi, 18'de Santiago Gimenez ve 54'de Igor Paixao kaydetti. Feyenoord kaptanı Orkun, 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Bu arada Groningen-Ajax maçı 6. dakikada ev sahibi taraftarlar tribünleri ateşe verince yarıda kaldı.




#Hollanda Ligi Eredivisie
#Feyenoord
#Orkun Kökçü
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