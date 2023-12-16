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Spor

Hull City 3-0 Cardiff City (MAÇ ÖZETİ)

İngiltere Championship’te Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Erol Bulut’un çalıştırdığı Cardiff City’yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Ozan Tufan da bir gol kaydetti. Hull City-Cardiff City maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
20:46 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:46 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hull City - Cardiff City maçından kareler
Hull City - Cardiff City maçından kareler

İngiltere Championship’in 22. haftasında Hull City, sahasında Cardiff City ile karşı karşıya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve ligde play-off yarışı veren Hull City, teknik direktörlüğünü Erol Bulut’un yaptığı Cardiff City’i 3-0’lık skorla yendi.


Ev sahibinde mücadeleye 11’de başlayan Ozan Tufan da takımının 3. golüne imza attı. Bu sonuçla turuncu-siyahlılar, ligde üst üste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 36’ya çıkararak 5. sıraya yükseldi.


Ligde 12. sırada yer alan Cardiff ise 32 puanı bulunuyor.








#Hull City
#Cardiff City
#İngiltere Championship
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