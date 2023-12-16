İngiltere Championship’in 22. haftasında Hull City, sahasında Cardiff City ile karşı karşıya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve ligde play-off yarışı veren Hull City, teknik direktörlüğünü Erol Bulut’un yaptığı Cardiff City’i 3-0’lık skorla yendi.