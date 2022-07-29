İlhan Palut: Güzel iki maç oldu

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Belarus ekibi BATE Borisov’u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçta hatrı sayılır bir avantajları olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Palut, “Bizde herhangi bir rehavete, tempo düşümüne, ciddiyetten uzaklaşmaya yol açmaması gerektiğini konuştuk. Çünkü yeni bir maç. Yine sahaya iyi bir sonuç almak için çıktık. Yine hem hücumda doğru işler yapmak, hem de defansta 1 gol yememe alışkanlığını kazanma adına sahada yer aldık. Maçın başlangıç düdüğüyle beraber de oyuncularımda bu ciddiyeti gördüm. Gerçekten tempolu başladılar. İstekli başladılar. Çok fazla hücum girişiminde bulunduk. Çok fazla pozisyon bulduk. İlk yarı 2 gol attık. Zaten avantajlı olduğumuz bir durumu iyice hep bu şekilde pekiştirmiş olduk. Fakat 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha kontrollü oyunla maçı bir şekilde gol yemeden bitirdik. Güzel 2 maç oldu." şeklinde konuştu.

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Palut, bir üst turdaki rakiplerinin de Vaduz olduğunu hatırlatarak, "Daha önce analizlerini yapmıştık. Hayırlısı olsun. Artık yarın itibaren daha da yoğunlaşacağız. Mental ve fiziksel olarak da bu maçın hazırlıklarına başlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.