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Spor

İngiltere C Grubu'nda Slovenya ile berabere kaldı |ÖZET

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından İngiltere 5 puanla lider olurken Danimarka ile Slovenya 3 puanla tamamladı. İngiltere - Slovenya maçının özetine ve EURO 2024 puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:51 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 00:06 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İngiltere lider çıktı.
İngiltere lider çıktı.

EURO 2024 C Grubu son hafta maçında İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


Gruptaki diğer karşılaşmada Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.


Bu sonuçların ardından İngiltere 5 puanla lider olurken Danimarka ile Slovenya 3 puanla tamamladı. Sırbistan turnuvaya veda etti.


Slovenya tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada son 16 turuna kaldı.


İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇ SONUCU


İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇ ÖZETİ

İngiltere - Slovenya maçının özetini izlemek için

EURO 2024 PUAN DURUMU


#EURO 2024
#İngiltere
#Slovenya
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