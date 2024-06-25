EURO 2024 C Grubu son hafta maçında İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Gruptaki diğer karşılaşmada Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından İngiltere 5 puanla lider olurken Danimarka ile Slovenya 3 puanla tamamladı. Sırbistan turnuvaya veda etti.