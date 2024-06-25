İngiltere lider çıktı.
EURO 2024 C Grubu son hafta maçında İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Gruptaki diğer karşılaşmada Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından İngiltere 5 puanla lider olurken Danimarka ile Slovenya 3 puanla tamamladı. Sırbistan turnuvaya veda etti.
Slovenya tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada son 16 turuna kaldı.
İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇ SONUCU
İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇ SONUCU
İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇ ÖZETİ
İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇ ÖZETİ
EURO 2024 PUAN DURUMU
EURO 2024 PUAN DURUMU
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#İngiltere
#Slovenya
34 dakika önce