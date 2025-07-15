İngiltere ekibi Newcastle United yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor

Newcastle United'ın Avusturya kampı, 18 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kadrosunda Alexander Isak, Sandro Tonali, Anthony Gordon, Bruno Guimaraes ve Kieran Trippier gibi oyuncuları bulunduran İngiltere temsilcisi, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.