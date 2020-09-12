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İngiltere Premier Lig Fulham Arsenal 0-3 maç özeti izle

Arsenal ilk maçında Fulham'ı farklı geçti (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Mücadeleye Arsenal'in yeni transferi Willian damga vururken, Mesut Özil kadroda yer almadığı maçta gündem oldu.

Haber Merkezi AA
Arsenalli oyuncuların gol sevinci

Arsenalli oyuncuların gol sevinci

Craven Cottage Stadı'nda oynanan birinci hafta karşılaşmasının ilk yarısını Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 8. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı. Fransız futbolcu, İngiltere Premier Lig'de 2017-18'in ardından bir kez daha sezonun ilk golüne imza atarak bunu başaran tek oyuncu oldu.

İkinci devrede de ataklarını sürdüren Arsenal, 49. dakikada Gabriel Magalhaes, 57. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

  • Arsenal'de Mesut Özil kadroda yer almazken, yine de karşılaşmanın gündemine oturdu. Yeni transfer Willian'ın ilk maçında 3 asist yapması ve Mesut Özil'in geçen sezon sadece 2 asistte kalması sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny ise 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Fulham-Arsenal maçının özetini izlemek için tıklayınız

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