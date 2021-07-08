İngiltere uzatma bölümlerinde Danimarka'yı yendi ve finale yükseldi

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.
Karşılaşmadan dakikalar;
30. dakikada Danimarka 1-0 öne geçti. Ceza yayının önünden kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mikkel Damsgaard, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İngiltere, turnuvadaki ilk golünü yedi.
GOL!
- 39. dakikada İngiltere, Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Harry Kane'in pasıyla ceza alanında hareketlenen Saka'nın içeriye çıkardığı top, tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Kjaer'in müdahalesiyle ağlara gitti: 1-1.
Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.
102. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Sterling, Maehle ve Jensen ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Danny Makkalle penaltı noktasını gösterdi.
GOL!
- 104. dakikada penaltıyı kullanan Harry Kane'in vuruşunda kaleci Schmeichel topu çeldi. Pozisyonu takip eden Kane, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Kane, büyük turnuvalarda attığı 10 golle İngiltere tarihinin en skorer futbolcusu unvanını elinde tutan Gary Lineker'i yakaladı.
Kalan bölümde skoru korumasını bilen İngiltere, rakibini 2-1 yenerek turnuva tarihinde ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.
- İngiltere ile İtalya arasındaki final mücadelesi, 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.
İngiltere-Danimarka maçının golleri;
⚽İşte Damsgaard'ın frikikten attığı harika gol! #EURO2020 #ENG #DEN pic.twitter.com/iWtysh07xn
⚽İşte Damsgaard'ın frikikten attığı harika gol! #EURO2020 #ENG #DEN pic.twitter.com/iWtysh07xn— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2021
⚽Kjaer kendi kalesine attı İngiltere beraberliği yakaladı... #EURO2020 #ENG #DEN pic.twitter.com/4wP7xhR0Vc
⚽Kjaer kendi kalesine attı İngiltere beraberliği yakaladı... #EURO2020 #ENG #DEN pic.twitter.com/4wP7xhR0Vc— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2021
⚽GOL! Harry Kane penaltıyı kaçırdı ama Schmeichel'dan dönen topu tamamladı! İngiltere uzatmalarda önde... #EURO2020 #ENG #DEN pic.twitter.com/OsZnNNbamD
⚽GOL! Harry Kane penaltıyı kaçırdı ama Schmeichel'dan dönen topu tamamladı! İngiltere uzatmalarda önde... #EURO2020 #ENG #DEN pic.twitter.com/OsZnNNbamD— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2021