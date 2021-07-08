İngiltere uzatma bölümlerinde Danimarka'yı yendi ve finale yükseldi

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Türkiye ile Gabon arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gabon Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Patrick Mouguıama-Daouda tarafından iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Mesleki ve teknik eğitim alanında bu başarı örneğini sergileyen ülkemiz ile Gabon eğitim sistemindeki mesleki ve teknik eğitimin ekonomiye katkı sağlamasına ve işsizlikle mücadeleye yönelik mesleki eğitim alanında tecrübe paylaşımı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.