2-1 kazandığı maçın rövanşında Inter, Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Bayern Munih ile 2-2 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi. İtalyan ekibine turu getiren golleri 58. dakikada Lautaro Martinez ile 61. dakikada Benjamin Pavard attı. Münih'in gollerini ise 52. dakikada Harry Kane ve 76. dakikada Eric Dier kaydetti. Inter - Bayern Münih maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Bayern Munih'i konuk etti. San Siro'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
İtalyan ekibinin gollerini 58. dakikada Lautaro Martinez ile 61. dakikada Benjamin Pavard kaydetti. İkinci golün asistini milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu yaptı. Bayern Münih'in gollerini ise 52. dakikada Harry Kane ve 76. dakikada Eric Dier attı.
Yarı finale yükselen Inter, İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Yarı final ilk maçları 29-30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.