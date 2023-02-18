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Spor

Inter Enner Valencia'nın peşinde

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Güney Amerika takımlarından Internacional, Ekvadorlu golcünün peşine düştü. Hatta yıldız Valencia'nın gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:59 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takım içerisinde sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan oyuncularla görüşmelerini devam ettiriyor. Bu isimlerden birisi olan Enner Valencia ile henüz anlaşma sağlanamadı.


Sözleşme yılı konusunda anlaşmazlık var

Fenerbahçe 1+1 yıllık sözleşme imzalamak isterken, 33 yaşındaki golcü oyuncu 2+1 yıllık sözleşme istiyor. Sarı-lacivertlilerle görüşmelerini sürdüren Valencia, bir yandan da kendisine gelen teklileri değerlendiriyor.


Güney Amerika'ya gidebilir

UOL Esporte'nin haberine göre Internacional, Fenerbahçe ve Ekvador Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden Enner Valencia ile müzakereleri ilerletti. 33 yaşındaki oyuncunun, maaşından kesinti yapmayı kabul ettiği ve temmuz ayında transferin resmiyet kazanacağı iddia edildi. Fakat Inter'in, Valencia'yı temmuz ayından ziyade hemen kadrosuna katmak istediği ve bu yönde görüşmelerini sürdürdüğü de öğrenildi.


Jesus'tan Valencia'ya övgü

Teknik direktör Jorge Jesus, Valencia'ya övgülerde bulunurken, "Ona çok inanıyorum. Maçı okuma doğru anda golü atma gibi bir özelliği var. Maçın son bölümünde veya uzatmalarda gol atacağını biliyordum, hissediyordum. Bazı oyuncular gol atacağını maç içinde hissettirir, fakat gol atamaz. Valencia tam tersi. O hissiyatı vermiyor ama bir bakıyorsunuz golü atıyor" demişti.


Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 karşılaşmada, 23 gol ve 4 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.



#Inter
#Enner Valencia
#Fenerbahçe
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Inter Enner Valencia'nın peşinde
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