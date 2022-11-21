Dünya Kupası'nda korkutan sakatlık

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran'ın karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Maçın 8. dakikasında İngiltere'de Harry Kane'nin yaptığı orta sonrası İran kalecisi Alireza Beiranvand, Kayserispor forması giyen takım arkadaşı Majid Hosseini ile çarpışarak yerde kaldı.

Yaklaşık 8 dakika süren tedavisinin ardından Beiranvand, mücadeleye devam etmek istedi ancak kısa süre sonra başının döndüğünü işaret ederek kendisini yere bıraktı.

Maça devam edemeyen 30 yaşındaki file bekçisinin burnunda kırık şüphesi olduğu öğrenildi.