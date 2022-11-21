Spor Dünya Kupasında korkutan sakatlık
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Dünya Kupası'nda korkutan sakatlık

İran forması giyen kaleci Alireza Beiranvand, Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynadıkları maçta takım arkadaşı Majid Hosseini ile çarpıştı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle başı dönen tecrübeli eldiven mücadeleye devam edemedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İran kalecisi Alireza Beiranvandın sakatlandığı pozisyon
Kalecinin sakatlandığı pozisyon.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran'ın karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Maçın 8. dakikasında İngiltere'de Harry Kane'nin yaptığı orta sonrası İran kalecisi Alireza Beiranvand, Kayserispor forması giyen takım arkadaşı Majid Hosseini ile çarpışarak yerde kaldı.

Yaklaşık 8 dakika süren tedavisinin ardından Beiranvand, mücadeleye devam etmek istedi ancak kısa süre sonra başının döndüğünü işaret ederek kendisini yere bıraktı.

Maça devam edemeyen 30 yaşındaki file bekçisinin burnunda kırık şüphesi olduğu öğrenildi.

İngiltere-İran (CANLI)
SPOR
İngiltere-İran (CANLI)
İngiltere-İran

İngiltere-İran

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