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Spor

İskoçya'da şampiyon Celtic

İskoçya Ligi'nde Celtic, Hearts'ı 2-0 yenerek ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

18:53 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
İskoçya'da şampiyon Celtic oldu

İskoçya'da şampiyon Celtic oldu

Celtic, Hearts'ı 2-0 yenerek İskoçya Premier Lig'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.


Normal sezonu en yakın rakibi Rangers'ın 13 puan önünde lider bitiren Celtic, şampiyonluk grubu maçlarının ilk haftasında Hearts'a konuk oldu.


Hearts'tan Cochrane'in 45. dakikada kırmızı kart gördüğü karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.


Sahadan 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluğu garantileyecek Celtic, Kyogo Furuhashi'nin 67 ve Oh Hyeon-gyu'nun 80. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.


Celtic böylece İskoçya ligindeki peş peşe 2'nci, toplamda 53. şampiyonluğuna imza attı.

Rekor Rangers'ta

Glasgow kentinin bir diğer köklü kulübü Rangers, 55 şampiyonlukla İskoçya liginin en başarılı takımı unvanını elinde tutuyor.



#İskoçya Ligi
#Celtic
#Rangers
1 saat önce
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