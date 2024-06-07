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Spor

İspanya'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk ile mücadele edecek İspanya'nın turnuvadaki kadrosu belli oldu.

14:53 - 7/06/2024 Cuma
DHA
Alvaro Morata da kadroda kendisine yer buldu.
Alvaro Morata da kadroda kendisine yer buldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak İspanya'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.


İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin belirlediği kadro şöyle;


Kaleci:
David Raya, Unai Simon, Alex Remiro

Defans:
Aymeric Laporte, Robin le Normand, Nacho Fernandez, Dani Carvahal, Alejandro Grimaldo, Jesus Navas, Dani Vivian, Marc Cucurella

Orta Saha:
Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Pedri, Fermin Lopez, Alex Baena

Forvet:
Alvaro Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Joselu Mato, Ferran Torres, Ayoze Perez




#EURO 2024
#İspanya Milli Takımı
#Avrupa Futbol Şampiyonası
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