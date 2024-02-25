Spor

Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri dakika 23' Semih Kılıçsoy ve 54' Ernest Muci kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 46'a yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. İstanbulspor - Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:49 - 25/02/2024 Pazar
Güncelleme: 20:52 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Siyah-beyazlılar ligde üst üste 2. galibiyeti aldı.
Siyah-beyazlılar ligde üst üste 2. galibiyeti aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.


Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri dakika 23' Semih Kılıçsoy ve 54' Ernest Muci kaydetti.


Bu sonucun ardından puanını 46'a yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. İstanbulspor ise 12 puanla son sırada kaldı.


Beşiktaş, önümüzdeki hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.


İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

İstanbulspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

#Beşiktaş
#İstanbulspor
#Trendyol Süper Lig
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