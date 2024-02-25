Siyah-beyazlılar ligde üst üste 2. galibiyeti aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri dakika 23' Semih Kılıçsoy ve 54' Ernest Muci kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 46'a yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. İstanbulspor ise 12 puanla son sırada kaldı.
Beşiktaş, önümüzdeki hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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1 saat önce