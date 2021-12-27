Spor İstikrar abidesi Kerem Aktürkoğlu
FUTBOL FUTBOL

İstikrar abidesi Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray, Süper Lig’de önceki gün yaptığı Antalyaspor maçını 2-0 kazanarak ligde 7 maç sonra galibiyetle tanışırken, genç yıldız Kerem Aktürkoğlu sergilediği başarılı performansla dikkatleri çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstikrar abidesi Kerem Aktürkoğlu
Transfermarkt verilerine göre Kerim'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Sezonun daha yarısı geride kalmasına karşın tam 31 resmi maça çıkan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda attığı 7 gol ve yaptığı 6 asistle de takımına katkı sağlıyor. Kerem, geçen sezon ise 29 maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistle oynadı.

Avrupa'dan talipleri var

Kerem, oynadığı başarılı futbolla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Almanya ve Fransa’dan pek çok kulübün 23 yaşındaki oyuncuyu listesine ekledikleri kaydedildi.

  • Lyon, Marsilya, Wolfsburg ve Franfurt’un ciddi oldukları belirtildi. Kerem ile bu ayın başında 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan ve mukavelesini 2026’ya kadar uzatan Galatasaray’ın 20 milyon eurodan düşük bir teklife sıcak bakmayacağı da ifade ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu gol sevincini açıkladı
SPOR
Kerem Aktürkoğlu gol sevincini açıkladı

Galatasaray, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı
SPOR
Galatasaray, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı


Burada olmakbüyük bir onur

'Burada olmak
büyük bir onur'

​Cambaz'ın anısına düzenlenen yarışma devam ediyor.
İlk ameliyatı oldu

İlk ameliyatı oldu

​Asiye'den güzel haberler gelsin.
Bakan Dönmez: 2022de yeni bir müjde olabilir

​Birbirlerinden gizli çalışıyorlar.

​Ortadoks Patrik'ten Noel çıkışı.

​Sıfır otomobilde indirim ikinci eli vurdu.

​İşte Türkiye'nin gerçek tablosu.

'​Bitcoin saadet zincirinden beter.'

​Yeni Ekonomi Modelinde düşük faizle finansman maliyeti azalacak.

​Sembol proje 'sembol' dolu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon çıkışı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.