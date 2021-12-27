İstikrar abidesi Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Sezonun daha yarısı geride kalmasına karşın tam 31 resmi maça çıkan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda attığı 7 gol ve yaptığı 6 asistle de takımına katkı sağlıyor. Kerem, geçen sezon ise 29 maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistle oynadı.
Avrupa'dan talipleri var
Kerem, oynadığı başarılı futbolla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Almanya ve Fransa’dan pek çok kulübün 23 yaşındaki oyuncuyu listesine ekledikleri kaydedildi.
- Lyon, Marsilya, Wolfsburg ve Franfurt’un ciddi oldukları belirtildi. Kerem ile bu ayın başında 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan ve mukavelesini 2026’ya kadar uzatan Galatasaray’ın 20 milyon eurodan düşük bir teklife sıcak bakmayacağı da ifade ediliyor.