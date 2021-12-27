İstikrar abidesi Kerem Aktürkoğlu

Transfermarkt verilerine göre Kerim'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Sezonun daha yarısı geride kalmasına karşın tam 31 resmi maça çıkan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda attığı 7 gol ve yaptığı 6 asistle de takımına katkı sağlıyor. Kerem, geçen sezon ise 29 maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistle oynadı.

Avrupa'dan talipleri var

Kerem, oynadığı başarılı futbolla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Almanya ve Fransa’dan pek çok kulübün 23 yaşındaki oyuncuyu listesine ekledikleri kaydedildi.

Lyon, Marsilya, Wolfsburg ve Franfurt’un ciddi oldukları belirtildi. Kerem ile bu ayın başında 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan ve mukavelesini 2026’ya kadar uzatan Galatasaray’ın 20 milyon eurodan düşük bir teklife sıcak bakmayacağı da ifade ediliyor.

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