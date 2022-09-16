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James Rodriguez Olympiakos'ta

Transfer döneminde adı Türk takımlarıyla da anılan James Rodriguez'in yeni kulübü belli oldu. 31 yaşındaki orta saha Yunanistan 1. Lig takımlarından Olympiakos ile anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi AA
James Rodriguez hangi takıma transfer oldu?
James Rodriguez Olympiakos ile anlaştı.

Yunanistan 1. Futbol Ligi (Süper Lig) ekiplerinden Olympiakos, Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kadroya katıldığı belirtilirken, sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Bonservis bedeli ödenmeyecek

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, son olarak görev aldığı Katar ekibi El-Rayyan ile sözleşmesini fesheden Rodriguez için bonservis bedeli ödenmeyecek. Futbolcu sezon sonuna kadar Olympiakos'ta görev alacak.

  • Kariyerinde Porto, Monako, Real Madrid ve Bayern Münih gibi önemli kulüplerde forma giyen Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı'nda ise 86 maçta 24 gole imza attı.
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