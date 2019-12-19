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Japon forvet Minamino resmen Liverpool'da

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Avusturya'nın Salzburg takımından Japon hücum oyuncusu Takumi Minamino'yu renklerine bağladı.

Haber Merkezi AA, İHA
Minamino yeni takımının formasıyla poz verdi.

Minamino yeni takımının formasıyla poz verdi.

Liverpool Kulübü, 24 yaşındaki Minamino ile transfer döneminin açılacağı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, Liverpool'un Minamino'nun transferini, 7 milyon 250 bin sterlinlik serbest kalma bedelini ödeyerek gerçekleştirdiği iddia edildi. Japon oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kanat oyuncusu, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Minamino, 2015'te Japonya'nın Cerezo Osaka takımından Salzburg'a transfer olmuştu.

Liverpool'a gol atmıştı

Japon futbolcu, bu sezon Salzburg formasıyla 22 maça çıktı ve 9 gol attı. Japon futbolcu, Liverpool’a karşı bu sezon iki maç oynadı. Liverpool ile RB Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer almıştı. 24 yaşındaki futbolcu, Liverpool’a karşı oynadığı 2 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Minamino'nun Liverpool karşısında yaşadığı gol sevinci
Minamino'nun Liverpool karşısında yaşadığı gol sevinci


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