EURO 2024 yolunda D Grubundaki kritik maçta Ermenistan ile iç sahada beraberliği son dakikalarda kurtarabilen A Milli Takımı, Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Belçika'nın Genk şehrinde oynanan karşılaşmada Milli Takımımız Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.





Japonya'nın golleri Atsuki Ito, Nakamura (2) ve penaltıdan Junya Ito'nun ayağından geldi. Milli takımımız bu gollere Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım'la karşılık verse de yenilgiden kurtulamadı.





İlk 11'de 9 değişiklik

Teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan ile oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.





Ay-yıldızlı ekipte, Ermenistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine bu mücadelede; Uğurcan Çakır, Onur Bulut, Ozan Kabak, Mert Müldür, Salih Özcan, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci ve Bertuğ Yıldırım ilk 11'de yer aldı.





Ermenistan maçında ilk 11'de yer alan Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü ise Japonya maçında da aynı şansı buldu.





Kuntz için istifa sesleri

Türk taraftarlar, teknik direktör Stefan Kuntz'u istifaya davet etti. Japonya'nın ilk yarıda bulduğu gollerin ardından Stefan Kuntz tepkilerden nasibini aldı. Stadyumda yer alan seyirciler, Alman teknik adamı istifaya davet etti. Taraftarlar bir süre 'Kuntz istifa' şeklinde tempo tuttu.

Stefan Kuntz

Bertuğ gollerine devam etti

Milli takımın forveti Bertuğ Yıldırım, Japonya maçında gollerine devam etti. Ermenistan karşılaşmasında ilk kez milli takım forması giyen Bertuğ, millilere 1 puanı getiren golü kaydetmişti. 21 yaşındaki golcü oyuncu, Japonya mücadelesinde de attığı golle alkış topladı.





⚽GOOLLL! Bertuğ Yıldırım doğru zamanda doğru yerde! Farkı bire indiriyoruz... pic.twitter.com/GK602t2WiF — TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023

Yusuf Sarı ilk kez görev yaptı

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Yusuf Sarı, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmişti. Ermenistan mücadelesinde görev almayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Japonya mücadelesinde ilk 11'de forma giydi. Yusuf Sarı, Japonya karşısında milli takım formasını ilk kez terletti.





Yusuf Sarı ile beraberlik golüne çok yaklaştık! pic.twitter.com/BoAns4VUys — TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023

Japonya'ya karşı 2'nci mağlubiyet

A Milli Futbol Takımı, tarihinde Japonya ile 3'üncü kez karşı karşıya geldi. 1997 yılında oynanan karşılaşmayı Japonya 1-0 kazanmıştı. İki ekip, 2022 Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda bir kez daha karşı karşıya gelmiş, milliler Ümit Davala'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.



















