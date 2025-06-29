Jerome Robinson Galatasaray’da

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray, NBA ve Avrupa arenasında edindiği tecrübe dikkat çeken Jerome Robinson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Boston College’dan NBA draftına, NBA’den Fransa Ligi’ne ve şimdi de İstanbul’a uzanan bu yolculukta 1.97’lik boyu, çok yönlü oyun tarzı ve lider özellikleriyle Galatasaray formasını giyecek olan Amerikalı şutör oyun kurucuya başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.