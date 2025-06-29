Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Jerome Robinson Galatasaray’da

Jerome Robinson Galatasaray’da

15:5329/06/2025, Sunday
IHA
Sonraki haber
Jerome Robinson
Jerome Robinson

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD’li oyuncu Jerome Robinson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray, NBA ve Avrupa arenasında edindiği tecrübe dikkat çeken Jerome Robinson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Boston College’dan NBA draftına, NBA’den Fransa Ligi’ne ve şimdi de İstanbul’a uzanan bu yolculukta 1.97’lik boyu, çok yönlü oyun tarzı ve lider özellikleriyle Galatasaray formasını giyecek olan Amerikalı şutör oyun kurucuya başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.


2018 NBA draftında Los Angeles Clippers tarafından 1. tur 13. sıradan seçilen 28 yaşındaki basketbolcu Clippers dışında Washington Wizards ve Golden State Warriors’ta da forma giydi. Jerome Robinson, son olarak ise Fransız ekibi Saint-Quentin Basket-Ball’da oynadı ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 13.1 sayı, 3.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

#Galatasaray
#Jerome Robinson
#NBA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sabri Ugan kimdir?